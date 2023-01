Siostra Zofii Zborowskiej ujawnia kulisy rozstania z mężem: "Jakbyśmy mieszkali razem w czasie pandemii, to byłyby RĘKOCZYNY"

Obecnie mieszkająca na co dzień w Brazylii 40-latka stacjonuje w Polsce, gdzie towarzyszą jej kilkuletnie córki. Chcąc przypomnieć o sobie mediom, Hanna postanowiła udzielić wywiadu, w którym ujawniła kulisy rozwodu z ojcem swoich dzieci. W podcaście "Tato, no weź!" siostra Zosi Zborowskiej wyznała, że rozstanie z Danielem Nevesem trwało dłuższą chwilę i mocno odbiło się na samopoczuciu wszystkich domowników.

U nas słabo się układało od jakiegoś czasu, zanim mój mąż się od nas wyprowadził - wyjawiła. A wyprowadził się na tydzień przed rozpoczęciem pandemii. Fortunnie się złożyło, bo jakbyśmy mieszkali razem w czasie pandemii, to skończyłoby się na rękoczynach. Mieliśmy powolny rozpad, w miarę naturalny. Najstraszniejsze jest to w rozwodzie, kiedy są dzieci. Dzieci bardzo cierpią, obwiniają się. To była jedna z pierwszych rzeczy, jakie powiedzieliśmy, że to nie jest ich wina.