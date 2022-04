Siostra Zofii Zborowskiej prawi o swoich metodach wychowawczych: "UGRYZŁAM moje młodsze dziecko. Problem zniknął"

Zawsze mnie to zastanawiało, jak to jest możliwe, że ja i Zosia jesteśmy tak różne. Nie tylko z wyglądu, ale i światopoglądowo, charakterologicznie... A jesteśmy przecież z tego samego ojca i tej samej matki, wychowywane w ten sam sposób - zaczęła filozoficznie. Ale to właśnie pomogło mi zrozumieć i zaakceptować fakt, że moje córki są tak różne. Wszystko, co działało na Ninę, nie działa na Milę - dodała, przechodząc do tematu swoich kilkuletnich córek.

Odkryłam, że na Milę działa kodeks Hamurabiego, czyli "oko za oko, ząb za ząb". Tłumaczyłam, dlaczego Mila nie może bić ani gryźć Niny, nawet wtedy, jak ona ją prowokuje. Więc wtedy jej powiedziałam: "Jak ją ugryziesz jeszcze raz, to ja ugryzę ciebie". No i oczywiście Mila podeszła i hardcorowo ugryzła Ninę - tak, że zostawiła jej wielkiego siniaka. To ja wtedy podeszłam do niej i powiedziałam: "Stara, było gadane, więc teraz daj mi swoją rękę, a ja cię ugryzę, żebyś poczuła, jak to jest". I to jest ten moment,kiedy rozjeżdżam się światopoglądowo z moją siostrą - opowiadała, dając do zrozumienia, że Zofia Zborowska nie pochwala tej metody wychowawczej.