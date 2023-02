Hanna Zborowska świętuje urodziny córki w towarzystwie BYŁEGO męża. Fani składają życzenia: "Może kiedyś do siebie wrócicie" (FOTO)

Mimo że Hannie Zborowskiej nie udało się zaistnieć w mediach w takim stopniu, jak jej młodszej siostrze Zofii Zborowskiej, to nie da się ukryć, że z powodzeniem radzi sobie w influencerskim świecie. Hannę na Instagramie obserwuje ponad 167 tysięcy obserwatorów, a córka aktorskiej pary co jakiś czas wrzuca swoim obserwatorom różnej maści "polecajki" i dzieli się swoim życiem prywatnym. W przeciwieństwie do swojej siostry dość aktywnie opowiada także o życiu rodzinnym. Zborowska jakiś czas temu rozstała się ze swoim mężem, z którym była związana przez 15 lat. Po burzliwej relacji z Danielem Hanna związała się z Marcelo, jednakże i ta relacja nie przetrwała, a związek z brazylijskim prawnikiem się zakończył.

Hanna Zborowska opowiada o rozwodzie

U nas słabo się układało od jakiegoś czasu, zanim mój mąż się od nas wyprowadził. A wyprowadził się na tydzień przed rozpoczęciem pandemii. Fortunnie się złożyło, bo jakbyśmy mieszkali razem w czasie pandemii, to skończyłoby się na rękoczynach. Mieliśmy powolny rozpad, w miarę naturalny. Najstraszniejsze jest to w rozwodzie, kiedy są dzieci. Dzieci bardzo cierpią, obwiniają się. To była jedna z pierwszych rzeczy, jakie powiedzieliśmy, że to nie jest ich wina - mówiła w podcaście.