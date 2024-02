Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke WZIĘLI ŚLUB! Tancerze pochwalili się zdjęciami z ceremonii (ZDJĘCIA)

janpawel 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Dlaczego nie pozwalacie na dyskusje na temat bandyctwa. Zmarł w Rosji przeciwnik Putina. W ameryce wymordowano ok. 150 mln Indian a reszta jest do dziś w rezerwatach. Dlaczego ukrywacie takie barbarzyństwa. Napiszcie kiedy Indianie odzyskają swoje ziemie. Kiedy bandyci odpowiedzą za wymordowanie ok. 150 mln Indian. Czy tylko manipulujecie w bandycki sposób?????????