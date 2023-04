Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke OCHRZCILI CÓRKĘ! "Ważny dzień naszej Roży" (FOTO)

Jesteśmy wierzący, my się tego nie wstydzimy - mówiła Hania w komentarzu dla portalu Party, a Jacek dodał: Mamy też rodziny, które są wierzące i tak nas wychowali. Chcemy, żeby to wszystko było w zgodzie z Bogiem.

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke ochrzcili córkę. "Ważny dzień"

My rozmawialiśmy z księdzem, więc Róża będzie ochrzczona. Wydaje mi się, najważniejsze jest nie to, jacy my jesteśmy, tylko żeby dziecko dołączyło do kościoła - zapewniali i tłumaczyli: Jeśli księdzu zależy, żeby było więcej parafian, to sensowne jest, żeby dziecko ochrzcić.