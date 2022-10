Jacek Jeschke odbiera ze szpitala Hannę Żudziewicz i nową narodzoną córkę (ZDJĘCIA)

Wkrótce ze szpitala wyłoniła się Hanna Żudziewicz z dwoma pokaźnymi bukietami róż. Tancerce towarzyszyła mama, tuż za paniami podążał zaś Jacek Jeschke wraz z leżącą w nosidle córeczką. Rodzina pomaszerowała w kierunku zaparkowanego nieopodal samochodu i po chwili rozpoczęła przygotowania do odjazdu. Jeschke umieścił nowo narodzoną pociechę na tylnym siedzeniu, jego luba zajęła się zaś wkładaniem do bagażnika kwiatów oraz otrzymanego z okazji porodu balonika. Po chwili tancerz dołączył do partnerki i wyręczył ją w pakowaniu podarunków do wnętrza pojazdu. Niedługo później cała gromadka była gotowa, by zabrać małą Różę do domu.