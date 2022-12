Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke nie mają ślubu kościelnego, ale OCHRZCZĄ córkę. Mówią, co na to ksiądz: "Najważniejsze, że dziecko DOŁĄCZY DO KOŚCIOŁA"

Kasia 46 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

To trafili na fajnego proboszcza. My też nie mamy ślubu i chcieliśmy ochrzcić dziecko to chodziliśmy od kościoła do kościoła aż w końcu jeden proboszcz się zgodził. A tyle się przy tym nasluchalismy, że to głowa mała 🤦‍♀️ Niby nie ma przymusu ślubu ale lepiej by było jakbyśmy się pobrali przed komunia córki 🤦‍♀️ niby to nasz wybór ale lepiej żyć ze ślubem 🤦‍♀️