Hanna Żudziewicz JEST W CIĄŻY! Tancerka i Jacek Jeschke spodziewają się dziecka

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke tworzą parę zarówno na parkiecie, jak i w życiu prywatnym. Tańczą razem od ponad 11 lat i choć początki ich znajomości nie były łatwe , to dziś są bardzo zgranym duetem. Z czasem ich zawodowa relacja przerodziła się przyjaźń, a później w głębokie uczucie.

Para znana z "Tańca z gwiazdami" dwa miesiące temu podzieliła się pierwszą dobrą nowiną z fanami: Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zaręczyli się w marcu. Tancerz oświadczył się swojej ukochanej, klękając przed nią z diamentowym pierścionkiem podczas romantycznego wypadu do Portofino we Włoszech. To jednak nie koniec zmian w ich życiu prywatnym.