Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz ZARĘCZYLI SIĘ!

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, znani z "Tańca z gwiazdami", podzielili się w czwartek radosną nowiną. Tancerka z dumą zaprezentowała w sieci diamentowy pierścionek, który znalazł się na jej palcu. Jeschke oświadczył się ukochanej w romantycznej scenerii, podczas wypadu do urokliwego miasteczka Portofino we Włoszech. Oglądając relacje Hani, widać, że Jacek zadbał w tym szczególnym dniu o każdy szczegół: najpierw zabrał ukochaną do eleganckiej restauracji, a później wręczył jej bukiet czerwonych róż nad brzegiem morza. Następnie poprosił ją o rękę.