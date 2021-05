Hanna Żudziewicz zmagała się z anoreksją. Pokazała zdjęcie: "To ŚMIERTELNA choroba" (FOTO)

Sylwia k 48 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Zawsze jest na topie to co jest trudne do osiągnięcia. W dzisiejszych czasach gdzie nikt nie musi chodzić głodny, półki w sklepach uginają się od różnych smakołyków i na każdym rogu stoją Fastfoody to raczej ciężej być szczupłym niż grubym. W czasach wojny i po niej gdzie panował głód i jedzenie było ciężko osiągalne to chudość nie cieszyła się powodzeniem.