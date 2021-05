Tess Holliday twierdzi, że choruje na ANOREKSJĘ. "Nie komentujcie MOJEJ WAGI"

Nick 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do anorektyczki to jej daleko, to nie jest plus size ani body positive, to jest gigantyczna, zagrażająca życiu otyłość i niech mi nikt nie wmawia, że to jest ok. Babka jest po prostu masakryczne ulana i przykrywa to pieprzeniem o samoakceptacji i kochaniu siebie. Niech nie porównuje się z prawdziwymi anorektyczkami, które umierają z głodu na oczach bezradnej rodziny.