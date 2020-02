"Ciało-pozytywna" Tess Holiday dumnie pozuje do sesji reklamującej autorską kolekcję ubrań (ZDJĘCIA)

Moniq 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do wszystkich oburzonych! Proszę Was wszystkich o więcej empatii. Nikt ale to nikt nie mówi że "hej! bycie grubym jest fajne, przytyj ze mną!". Chodzi tylko i wyłącznie o akceptację takich ludzi w społeczeństwie. Często osoby grube są wytykane palcami i to od najmłodszych lat. A to bardzo kształtuje psychikę takiego dziecka. Później jako osoby dorosłe czują się po prostu gorsze i zamykają się w domu. Chodzi tylko o to aby tego nie robić, nie wyśmiewać, nie wytykać palcami. A dzięki takim osobom jak Tess które walczą z fatfobią coraz więcej osób z nadmiarem kilogramów uświadamia sobie że ma takie samo prawo do życia, do zabawy, do wyjścia na miasto, do zakupów i do wszystkiego czego sobie odmawiali, jak Ci szczupli.