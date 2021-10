Hanna Żudziewicz SERDECZNIE POZDRAWIA Jana "ch*j im w d*pę" Klimenta: "Popełnianie błędów JEST NORMALNE"

Mój i Piotra freestyle miał przesłanie i to przesłanie było jasne: że grzech, błąd to najbardziej ludzka rzecz. To, że popełniamy błędy, to normalna sprawa - tłumaczy na Instagramie. Najważniejsze to nie wytykać nikogo palcem, nie pokazywać tych błędów. I kierować się takimi wartościami jak miłość, przyjaźń, wybaczenie, solidarność. To są wartości, którymi chcę się w życiu kierować. (...) Nie mam żadnej urazy do Janka Klimenta, pozdrawiam go z tego miejsca bardzo serdecznie. Chciałabym się skupić na cieszeniu się z wygranej, na pozytywach. Jestem szczęśliwa i chciałabym się dzielić tą radością - zapewniła na Instastories.