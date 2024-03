Harda Sylwia Bomba wykłóca się z hejterami, piszącymi złośliwe komentarze pod jej filmem ze stylizacjami. "TRAGEDIA"

Gość 12 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Ogólnie nie mówcie że jest brzydka bo jest bardzo zadbaną kobietą , tylko te ubrania które nosi .. gdyby ubrała się z klasą to wyglądałaby zdecydowanie lepiej i ludzie też może przestali by się czepiać bo niestety ale te ubrania to dobre są dla nastolatek