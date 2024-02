Sylwia Bomba relacjonuje romantyczne wakacje z Grzegorzem Collinsem: "Zamieniamy się w odkrywców" (ZDJĘCIA)

W ubiegłym tygodniu Sylwia Bomba i Grzegorz Collins wyruszyli w romantyczną podróż tylko we dwoje. W piątek po 13-godzinnym locie celebrytka razem z partnerem dotarli do słonecznego Miami. Tym razem zakochani postanowili zwiedzić świat bez córki influencerki, która to została pod opieką dziadków.