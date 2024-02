Sylwia Bomba i Grzegorz Collins ruszają na podbój Miami. Internauci dopytują, co z jej córką. ODPOWIEDZIAŁA: "Nie jedzie z prostego względu..." (FOTO)

Sylwia Bomba zostawiła córkę w Polsce. Dziewczynka będzie miała świetną opiekę

Zdecydowaliśmy, że Tosia z nami nie jedzie z jednego prostego względu. Miami to dopiero początek przygody. (...) Zwyczajnie dla niej byłoby to za bardzo męczące. Sam lot to 11 godzin w jedną stronę, pobudka o 4 nad ranem, a potem kilometry zwiedzania. Pojechała na weekend do babci i dziadka, a potem wraca z nimi do Warszawy, aby być w przedszkolu - wyjaśniła, zapewniając o wielkiej tęsknocie za pociechą.