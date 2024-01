TYLKO NA PUDELKU: Sylwia Bomba i Grzegorz Collins wymieniają czułości w galerii handlowej. Słodka para? (ZDJĘCIA)

Wielu czujnych obserwatorów życia znanych i lubianych nie dało się zwieść fotografiom prezentującym ich amory, wprost uważając, że zostali parą wyłącznie na potrzeby wspólnego programu stworzonego dla stacji TTV. Jego emisja dobiegła końca, a Bomba i Collins wciąż spotykają się ze sobą. Co więcej, gwiazda "Gogglebox" zaczęła nawet delikatnie sugerować swojemu partnerowi, że byłaby "super żonką" .

Zakochani wybrali ostatnio się do jednej z galerii handlowych zlokalizowanych w warszawskim Wawrze. Prędko odstawili 5-letnią córkę celebrytki do sali zabaw, po czym ruszyli w wir zakupów. Grzegorz chyba nie do końca odczytał intencje wybranki serca, w związku z czym na próżno było ich szukać w salonach jubilerskich. Zamiast tego obskoczyli kilka sklepów odzieżowych i pobliską restaurację.