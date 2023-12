Sylwia Bomba w świątecznej sesji zdjęciowej z córką Tosią i wyczerpanym Grzegorzem Collinsem: "Już NIE DAŁ RADY" (FOTO)

Z perspektywy czasu swoistą grę w kotka i myszkę z mediami, którą na początku swojego związku prowadzili Sylwia Bomba i Grzegorz Collins, uznać można za najzwyklejszą w świecie zmyłkę. Oto bowiem okazuje się, że para wcale nie ma problemu z dzieleniem się swoją prywatnością z internautami. Wręcz przeciwnie. Gdy już ciekawość publiki sięgała zenitu i w końcu wydało się, że gwiazdy TTV faktycznie są razem, doszło do prawdziwego medialnego desantu. Collins z Bombą na ściance, Collins z Bombą na Instagramie - do wyboru, do koloru. A teraz możemy sobie nawet sprawić świąteczne kartki z Collinsem i Bombą. No co my byśmy bez nich zrobili?