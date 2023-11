Sylwia Bomba i Grzegorz Collins relacjonują wspólny poranek z "ZAMIANĄ RÓL". Wyszło zabawnie? (WIDEO)

O tym, że Sylwia Bomba i Grzegorz Collins mają się ku sobie, pisaliśmy po raz pierwszy na początku września, gdy paparazzi "przyłapali" ich razem w Sopocie. Para celebrytów wypoczywała razem na plaży i wyraźnie dobrze czuła się w swoim towarzystwie. Natychmiast pojawiły się spekulacje co do charakteru ich relacji.

Zobacz także: Sylwia Bomba masakruje Lil Masti za nagrania z porodu: "Nie wyobrażam sobie, żebym miała to pokazać"

Bomba i Collins pokazują wspólny poranek z przymrużeniem oka

Sylwia i Grzegorz mają jednak dystans do opinii innych, a także... do samych siebie. Na Instagramie celebrytka zamieściła filmik przedstawiający "Bombowo-Collinsowy poranek". Zakochani pokazali, jak każde z nich przygotowuje się rano do wyjścia, ale żeby było zabawniej, zamienili się rolami.