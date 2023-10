Sylwia Bomba i Grzegorz Collins DEBIUTUJĄ na ściance jako para! (ZDJĘCIA)

gosc 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie wiem dlaczego Polacy chcą być tak bardzo jak Zachód, Paryż upada , francuzi zaczynają się czuć jak w państwie trzecim. Slumsy coraz bardziej się rozrastają. Europa niebawem się pokłóci i tyle będziecie mieć z tej UE. Jeżeli Polska pozostanie jaka jest, to będzie bardzo atrakcyjne za 10, 15 lat bo po Europie będzie wtedy jak ze świecą szukać bezpiecznego miasta. Tak więc hej młodzi co tak z chęcią zignorowaliście referendum otumani przekazaniami celebrytów - careful what you wish for.