Sylwia Bomba pokazała partnera! "Czasem w życiu trzeba poczekać odrobinę dłużej na ODPOWIEDNIEGO KIEROWCĘ" (WIDEO)

Trzeba zarazem przyznać, że nie bez powodu to właśnie Sylwia zyskała największą rozpoznawalność spośród obsady programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Bomba jak mało kto potrafi zrobić szum wokół siebie. Ostatnio pomaga jej w tym Grzegorz Collins , z którym celebrytka była niejednokrotnie widywana "na mieście". I choć dotychczas 36-latka wciąż nie zdradziła, jaki jest status ich relacji, gwiazdka z wprawą podsyca plotki na swój temat, bawiąc się z mediami w kotka i myszkę.

Sylwia Bomba pokazała ukochanego. Zamieściła zagadkowe nagranie

W czwartek miłośniczka fikuśnych ciuszków kontynuowała swoją grę pozorów. W ramach serii "Q&A" zorganizowanej dla tych bardziej ciekawskich fanów, Bomba postanowiła odnieść się w końcu do pytania o to, czy w jej życiu pojawił się ktoś wyjątkowy.

No doooooobra, mam - przyznała Sylwia, udostępniając zdjęcie z samochodu, gdzie w tle widać jej 3-letnią córkę, a z boku dostrzec można ramię tajemniczego kierowcy.

To jeszcze nie wszystko. Kolejnego dnia celebrytka poszła o krok dalej i udostępniła nagranie, w którym - jak wynika z towarzyszącego filmikowi opisu - wystąpił jej ukochany. Na nagraniu widzimy, jak odziana w obcisły, czarny kombinezon z dekoltem oraz szpilki Louboutin influencerka wsiada na motor tajemniczego mężczyzny w garniturze i kasku, po czym udają się na przejażdżkę.

Świetna wiadomość! Ogromnie zasługujesz na miłość; Obyście jechali przez życie razem jak najdłużej, Gratuluję! Jeśli ten pan to ktoś, kogo mam na myśli, to pasujecie to siebie - pisali.