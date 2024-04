Harry wbił szpilę ojcu. Królewski ekspert zdradza: "Decyzja o zostaniu rezydentem USA pokazuje jego irytację wobec króla"

Gedere 12 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Przecież to tylko o podatki chodziło 🤷‍♀️ ten cały cyrk z meganka (zaręczyny i ślub) ogłoszono gdy wygrał Brexit. Wielki ślub był tuż po brexicie. Nagle wyprowadzki do USA i konflikty pojawiły się przy samibojstwie epsteina i wywiadzie Andrzejka dla BBC. Książka jaki to Harry jest biedny nagle pojawia się kiedy UK gospodarka za co tną się rozpadać, po raz pierwszy od 50ciu lat. Epstein i Andrzejek na tapecie od grudnia to nagle oficjalnie Karol mówi o swoim zdrowiu i zamiast powiedzieć że Kaśka odpoczywa robią sensacje że ma operację itd itp(nie podważam jej choroby, tylko sposób w jaki to zaanonsowali bardziej powodował spekulacje i plotki). Wszystko dla gawiedzi żeby lud się nie buntował. London city, czyli cały sektor finansowy ma straszne problemy, właściciele wieżowców nie mają komu wynająć biur bo firmy padają albo idą na remote. Nie ma firm to ludzie nie przeprowadzają się do miasta. Właściciele mieszkań windują czynsze a ludzie zarabiają mniej. Pie—tolnie coś zaraz w UK ale dopóki ludzie skupiają się na bzdurach jak rodzina królewska to nie wyjdą na ulice z kamieniami. Bo w tym momencie tylko taki ruch by coś zmienił w kraju