Donald Trump DEPORTUJE księcia Harry'ego z USA, jeśli wygra wybory?! "Będziemy musieli sprawdzić, czy wie coś o narkotykach"

Dorota 13 min. temu

Wyobraźmy sobie z ze dochodzi do deportacji Harrego, to gdzie wyjedzie? Wróci do UK? Nikt go tam nie chce. Pojedzie do Kanady czy wybierze jednak Meksyk, gdzie miałby łatwy dostęp do ciekawych substancji i może poznałby teścia? XD