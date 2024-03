Eks-striptizerka twierdzi, że całowała się z księciem Harrym. Teraz grozi wrzuceniem jego... NAGICH ZDJĘĆ do sieci!

Co ciekawe, pewna eks-striptizerka od kilku lat próbuje przekonać wszystkich wielbicieli księcia Harry'ego, że była istotną postacią, jeśli chodzi o jego słynną, imprezową erę. Carrie Royale , bo o niej mowa, już jakiś czas temu prawiła, że w 2012 roku miała okazję pocałować rudowłosego arystokratę podczas upojnej i szalonej nocy w jednym z hoteli w Las Vegas. 52-latka już zmonetyzowała to wspomnienie, gdyż wystawiła w 2022 roku na aukcję czarne bokserki , które Harry miał rzekomo zrzucić, wykonując striptiz przed wianuszkiem kobiet.

Eks-striptizerka grozi, że wrzuci do sieci nagie fotki księcia Harry'ego

Okazało się, że książęca bielizna to był dopiero pierwszy ze skrywanych w skarbcu Carrie Royale elementów - tak przynajmniej sądzi sama zainteresowana. Tabloid "The Sun" postanowił skontaktować się z 52-latką, która przekonuje, że była naocznym świadkiem szaleństw Brytyjczyka. Carrie sprzedała rzecz jasna kolejną medialną bombę. Kobieta twierdzi, że jest w posiadaniu kilku niewidzianych dotąd zdjęć, na których Harry jest w stroju Adama. Rządna sławy Royale zastanawia się ponoć, czy nie opublikować ich na platformie OnlyFans w akcie zemsty za... nieuwzględnienie jej we wspominkach, które znalazły się w książce "Spare".