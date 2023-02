Pijany książę Harry uruchomił alarm w pałacu i postawił strażników na baczność: "Odpychał nas i był bardzo AGRESYWNY"

Zdezorientowa... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy to, że dziecko nie ma i nie będzie mieć rodzenstwa jest takie złe? Mam niespełna 4 letnią córkę i nie zdecydowałam się na drugie dziecko. Mąż bardzo by chciał drugie, ale ja już swoje lata mam (33l.) I tez nie chcę mieć tak długiej przerwy w pracy. Z każdej strony słyszę, że będzie jej brakować rodzenstwa w dorosłym życiu, że gdyby nas zabrakło to zostanie sama. To może i racja, bo niestety córka nie ma nawet kuzynow. Już sama nie wiem co o tym myśleć...