Harry i Meghan integrują się ze "zwykłymi" ludźmi. Ujawniono, jak zachowywali się bez blasku fleszy. "UKOCHANI AMERYKI"

Widziałem cały film z tego otwarcia ? Oboje stoją przed wstęgą, którą należy przeciąć. Stoi tam kobieta trzymająca gigantyczne nożyczki, które, jak się spodziewasz, wręczy Harry'emu, aby przeciął wstęgę. ALE pani od nożyczek robi krok do przodu i ONA przecina wstęgę, podczas gdy tamta dwójka (HiM) po prostu się temu przygląda. Skoro nie zostali zaproszeni do przecięcia wstęgi, to po co tu do cholery byli? Co dokładnie zrobić? To był jeden z ich najdziwniejszych wypadów, a było ich wiele!