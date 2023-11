Zbliża się KONIEC małżeństwa Meghan i Harry'ego?! Były redaktor "Vanity Fair" nie ma wątpliwości: "Jego użyteczność dla niej maleje..."

Daria 1 godz. temu zgłoś do moderacji 171 5 Odpowiedz

Jeśli dojdzie do rozwodu (w co nie wierzę, bo to nieopłacalne dla Meghan) to będzie cyrk na kółkach i pranie brudów, że Depp i Amber to będą małe misie przy nich. Harry sam wypisując głupoty w swojej książce daje piękna podkładkę, by Meghan mogłaby spokojnie przedstawić go jako narkomana, alkoholika, niestabilnego psychicznie i do tego mogłaby podciągnąć, że jej nigdy nie kochał, bo jak sam pisał - często myślał o byłej nawet będąc w małżeństwie z Meghan.