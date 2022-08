Harry i Meghan Markle lecą do Wielkiej Brytanii. Nie spotkają się z NIKIM z rodziny królewskiej?

Gfggy 33 min. temu zgłoś do moderacji 33 2 Odpowiedz

To rezygnuje czy nie rezygnuje z tego byciq ksieciem ze jezdzi i tylko przemowienia robi. To po co ta szopka, trzeba bylo mowic ze ok jestem ksieciem, nie bede królem przecież, to chce jednak żyć w Stanach. A teraz wielka ucieczka ale co chwile tylko by latali do tej Europy.