Harry i Meghan zwolnili wszystkich swoich brytyjskich pracowników! "To znak, że nie wrócą"

W związku z olbrzymią liczbą fałszywych informacji oraz pytań od dziennikarzy i internautów z całej galaktyki w sprawie słynnego zdjęcia ze słynną panią Kingą Rusiak oświadczam co następuje: Zdjęcie to jest wynikiem moich usilnych błagań i starań o to aby pani Kinga ze mną zapozowała. Już od kilku lat o tym marzyłam ale nie miałam odwagi zagadać do Pani Kingi. Specjalnie na tę okazję zrzuciłam 30 kilo żeby nie odstawać tak wyglądem od pięknej pani Kingi. Po całym wieczorze starań i namawiania w końcu Pani Kinga uczyniła mi ten zaszczyt i ze mną zapozowała. To był najpiękniejszy dzień mojego życia i do teraz mam łzy w oczach kiedy o tym myślę. Mój następny album dedykuję Pani Kindze i odczepcie się od niej hieny! To jest moja psiapsi!