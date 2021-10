Harry Styles szaleje na scenie w SUKIENCE. Przebrał się za Dorotkę z "Czarnoksiężnika z Oz" (ZDJĘCIA)

Hanka 15 min. temu zgłoś do moderacji 23 15 Odpowiedz

Ale jak się w TVP chłop za babę przebierze w kabarecie to Grażyny i Janusze niemal się nie poduszą ze śmiechu xD nie wspomnę o tym jak ksiądz w sukience po kolędzie przyjdzie to az raczki całują 😂 och… psy szczekają a karawana jedzie dalej. Idź, Styles, jak po swoje 💁🏼‍♀️ Skoro ja mogę nosić spodnie, to czemu on nie może założyć sukienki? XD