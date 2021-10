Harry Styles w nowej kampanii parzy herbatkę ubrany w ręcznie dzierganą kamizelkę POLSKIEJ PROJEKTANTKI! (FOTO)

27-letni dziś Harry Styles zdobył rozgłos dzięki boysbandowi One Direction, jednak piosenkarz od momentu nieoficjalnego rozpadu zespołu w 2015 roku zaczął od zera budować wizerunek niezależnego artysty. Solowa kariera pozwoliła muzykowi na swobodne eksperymentowanie z modą oraz łamanie stereotypów związanych z ubiorem przypisanym do konkretnej płci.

Słabość do markowej garderoby nie przeszkadza artyście w eksplorowaniu pomysłów, które w zanadrzu mają niszowi projektanci. Ostatnio Harry sprawił niemałą niespodziankę naszej rodaczce - Pauli Kozłowskiej . W klipie do brytyjskiej kampanii charytatywnej 27-latek parzy popołudniową herbatę ubrany w... kamizelkę ręcznie uszytą przez Polkę .

Projektantka, którą obserwuje zaledwie 8 tysięcy osób, własnoręcznie dzierga wszystkie wystawione na stronie ubrania "z miłości do koloru i nostalgii do dzieciństwa". W sprawie jedynej w swoim rodzaju kamizelki skontaktował się z nią stylista piosenkarza, co było niemałym zaskoczeniem dla nieznanej nikomu wcześniej Polki.

Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje naprawdę. Moje ręce trzęsą się tak bardzo, że ledwo mogę utrzymać w nich telefon - napisała podekscytowana. Harry ma na sobie moją ręcznie dzierganą kamizelkę w kwiaty w klipie dla Channel 4 do kampanii Stand Up to Cancer. Dziękuję Harry'emu Lambertowi za znalezienie mnie, jestem bardzo wdzięczna! - pisała, kierując ciepłe słowa w stronę współpracownika Stylesa.