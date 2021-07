Lady Gaga w eleganckiej sukience polskiej projektantki paraduje po ulicy na NIEBOTYCZNIE wysokich platformach (ZDJĘCIA)

Już na początku kariery do Lady Gagi przylgnął pseudonim "kobieta kameleon" i to nie bez powodu. Kreatywna artystka zasłynęła na arenie międzynarodowej nie tylko ze względu na wpadające w ucho kawałki, ale głównie dzięki swojemu nietuzinkowemu, czasem mocno dziwacznemu stylowi ubierania. O ile w ostatnich latach Amerykanka zaczęła stawiać na bardziej klasyczne zestawienia, od czasu do czasu gwiazda pozwala sobie "wrócić do korzeni" i nieco zaszaleć.