Harry zawita do Wielkiej Brytanii na dzień przed rocznicą śmierci królowej Elżbiety. Wiadomo, czy spotka się z ojcem i Williamem

Krewetka 46 min. temu zgłoś do moderacji 12 2 Odpowiedz

Widocznie do Harrego w końcu dotarło, że więcej kasy naprawdę nie będzie, więc mu nie zależy. Karol i William też pewnie się nie dążą do spotkania, nie mieliby pewności czy ich nie nagra, albo nie sprzeda potem mediom swojej wersji, w której oczywiście znów to on będzie "skrzywdzony i poniżony". A o nocleg niech poprosi stryjka Andrzeja. 🤣