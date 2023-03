Harvey Weinstein nie stanie ponownie przed sądem w Los Angeles. Sędzia ODDALIŁA pozostałe zarzuty!

Pod koniec ubiegłego roku media obiegła wiadomość, że Harvey Weinstein został uznany winnym gwałtu, wymuszonego seksu oralnego i "innego przestępstwa seksualnego". Wcześniej filmowiec konsekwentnie negował zeznania ofiar i nie przyznawał się do winy. Decyzję w sprawie skompromitowanego producenta filmowego podjęła ława przysięgłych w Los Angeles. Wiadomo już, że kara wymierzona 70-latkowi to 16 lat pozbawienia wolności . Dodatkowo mężczyzna odsiaduje już 23-letni wyrok za gwałt i napaść na tle seksualnym w Nowym Jorku w 2020 roku.

Ostatni proces Weinsteina w Los Angeles wywołał sporo emocji. Początkowo przysięgli nie mogli podjąć jednomyślnej decyzji we wszystkich kwestiach, a sędzia ogłosiła błąd w sprawie trzech z siedmiu zarzutów. Ostatecznie oddaliła te trzy pozostałe zarzuty i orzekła, że ​​nie postawi Weinsteina ponownie przed sądem. Jedna z oddalonych spraw dotyczyła Lauren Young. Kobieta zwróciła się do sądu z oświadczeniem, wzywając do ponownego rozpatrzenia zarzutów.