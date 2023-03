Heidi Klum prezentuje głęboki dekolt i nogi do nieba w odważnej kreacji na gali iHeartRadio Music Awards (ZDJĘCIA)

Heidi Klum zachwyciła obłędną sylwetką na imprezie. Wystroiła się w odważną kreację

Gwiazda słynąca ze słabości do "śmiałych" stylizacji raz jeszcze zdecydowała się na kreację, która więcej odkrywała niż zakrywała. W szafirowej sukni projektanta Juliena MacDonalda z odważnymi rozcięciami Klum odsłoniła nogi i dekolt (modelka musiała uważać, żeby nie ukazał więcej, niż by sobie tego zapewne życzyła). Blond włosy gwiazdy zaczesane były gładko do tyłu, a jej powieko pomalowano niebieskimi cieniami.