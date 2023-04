Heidi Klum w pasiastym kostiumie i z NAGIMI PLECAMI maszeruje na plan amerykańskiego "Mam Talent!" (ZDJĘCIA)

Antypis 25 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Chciałybyście tak wyglądać. He he, wokół młodszych się kręci i słusznie po co jej Heniek z czterolatkiem przed tv Grażyny, a wy pewnie już sałatkę ciachacie. Do roboty, a nie pudełek zazdrośnice.