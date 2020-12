"The Crown" ZRUJNUJE REPUTACJĘ royalsów? Helena Bonham-Carter mówi o "moralnej odpowiedzialności"

Gość 60 min. temu zgłoś do moderacji 37 2 Odpowiedz

Mam wrażenie, że tym " królewskim ekspertom " z Wielkiej Brytanii chodzi o to , żeby zatuszować epizody z życia rodziny królewskiej , które szkodzą ich wizerunkowi . To nie jest żadna tajemnica , że Karol zdradzał Dianę od początku i okropnie ją traktował . Przecież są taśmy Diany , w których opowiada o małżeństwie z Karolem i wprost mówi , że Karol potrafił być dla niej wyjątkowo okrutny . To właśnie ukazano w serialu i to Karol i Camilla najbardziej oberwali od ludzi po premierze serialu . Przecież brytyjskie telewizje zrobiły już tyle dokumentów , w których dziennikarze , czy eksperci od "royalsów" wychwalają ich jak tylko można , a tu nagle coś takiego jak The Crown ! To , że Filip zdradzał Elżbietę też nie jest tajemnicą . Tylko , że zawsze probóje się ich przedstawiać w mediach jako małżeństwo idealne od ponad 70 lat . O kochankach Filipa lepiej nie wspominać.