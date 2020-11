Książę Karol i księżna Camilla po fali hejtu WYŁĄCZYLI KOMENTARZE na Twitterze...

Gość 27 min. temu zgłoś do moderacji 47 10 Odpowiedz

Nie rozumiem jak niektórzy uważają Karola i Camillę za przykład wielkiej , romantycznej miłości. Serio ? Facet zdradzał swoją żonę , z którą miał dwójkę małych dzieci . Camilla zdradzała swojego męża z Karolem i to ma być takie romantyczne ? Romantyczne i godne podziwu to by było, gdyby dla milości zrezygnował z tronu . Karol nie był jedynym następcą tronu , więc monarchia na nim by się nie skończyła . Zamiast tego ożenił się z naiwną dziewczyną , która według jego oczekiwań będzie grała przed publiką szczęśliwą żonę wiedząc, że mąż ma kochankę . Sam przecież mówił, że nie chce być pierwszym księciem Walii , który nie ma kochanki . No cel godny podziwu . Naprawdę.