Helena Englert chciała powiększyć usta dla roli. Zrezygnowała po tym, co usłyszała od lekarza

Helena Englert myślała o powiększeniu ust. Szybko zrezygnowała

Do tej pory Helenę Englert można było podziwiać na deskach teatralnych, a także w produkcjach #BringBackAlice oraz "Pokusa". Już niebawem premierę będzie miał kolejny duży projekt z udziałem 23-latki. Mowa o serialu "Algorytm miłości" , który zgodnie z zapowiedziami ma być parodią reality shows typu "Hotel Paradise" czy "Love Island". Helena wcieli się w pałającą miłością do tipsów, opalenizny i sztucznych rzęs Dagmarę. Aktorka jest na tyle zaangażowana w proces kreowania postaci, że przez pewien czas rozważała powiększenie ust , specjalnie na potrzeby nowej roli. Gdy jednak spotkała się z lekarzem, zrezygnowała z tego pomysłu.

Był pomysł, żeby zrobić usta, Dagmara bardzo się o to prosiła, ale lekarz powiedział mi, że rozpuszczalne wypełniacze wcale nie są rozpuszczalne i że jak się dobrze to zrobi, to po roku może zejdzie. Zrezygnowałam, bo prywatnie nie jestem zwolenniczką tego typu ingerencji i nie chciałam zrobić sobie krzywdy - wyjawiła w wywiadzie dla Wprost.pl.