Henry Tadeusz Farrell gwiazdą Oscarów. Alicja Bachleda-Curuś komentuje: "Mam osobisty stosunek do tego wieczoru"

Młodzieniec miał okazję zanurzyć się w świecie show biznesu dzięki sławnemu tacie, który zaprosił go na uroczystą ceremonię. Colin Farrell był nominowany w jednej z ważniejszych kategorii wieczoru. Choć nie wygrał, to jego nazwisko zdobi tysiące nagłówków. Duża w tym zasługa syna aktora, Henry'ego Tadeusza, który swoim urokiem osobistym i rozczulającymi reakcjami skradł show i zdobył serca dziennikarzy.

Henry Tadeusz Farrell podbił Oscary. Galę skomentowała jego mama, Alicja Bachleda-Curuś

Oczywiście, że szkoda, ale myślę, że to ogromne wyróżnienie, żeby być w tym gronie. Wiedzieliśmy troszkę, że film niemiecki jest wyjątkowy w tym roku, natomiast co się odwlecze, to nie uciecze. Szkoda i Jerzego Skolimowskiego, i samego filmu. Myślę, że pan Jerzy kieruje się priorytetami artystycznymi, więc myślę, że wierzy, że to nie ostatni moment - komentowała Alicja.