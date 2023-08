Henryk Gołębiewski został ojcem, mając 52 lata. Tak wygląda jego 15-LETNIA CÓRKA! Podobna? (FOTO)

Henryk Gołębiewski rozpoczął karierę jako młody chłopak, a filmy z jego udziałem były w latach 70. wielkimi hitami. Mimo to aktor zmagał się z problemami finansowymi, które zmusiły go do podjęcia innych prac. Na ponad 20 lat Gołębiewski zniknął z ekranów i dopiero pod koniec lat 90. znów zaczął występować w znanych produkcjach.