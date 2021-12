Późne ojcostwo odmładza? Oni doczekali się dziecka PO PIĘĆDZIESIĄTCE: Marek Kondrat, Jacek Kurski, Cezary Pazura... (ZDJĘCIA)

Rolnik 44 30 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Dziewiećdziesieciolatek zapisuje u notariusza majątek na syna,notariusz pyta ile lat ma syn,odpowiada że 2,notarisz po chwili zastanowienia,opowiada swojemu klientowi,jak to jego znajomy szedł przez las i zaatakował go niedźwiedź wziął parasolkę i strzelił, zabił dziadeczek,ależ to nie jest możliwe,to musiał być strzał z boku,no właśnie to chciałem Panu powiedzieć.