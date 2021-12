Marek Kondrat bez ogródek o zostaniu tatą w wieku 68 lat: "ZA PÓŹNO"

Smutne 37 min. temu zgłoś do moderacji 28 32 Odpowiedz

Smutne to jest to , że jego córka nie będzie miała ojca w wieku nastoletnim ! Smutne to jest to , że w tym wieku już się nie nadąża za 3 latką, smutne to jest to , że jest 40 - letnia przepaść między jej przyrodnimi braćmi , smutne też jest to , że w wieku prawie 70 lat człowiek jest tak nieodpowiedzialny !