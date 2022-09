Hilaria Baldwin URODZIŁA! Alec Baldwin został ojcem PO RAZ ÓSMY (FOTO)

Kilka miesięcy temu Alec Baldwin znalazł się w samym centrum medialnego skandalu. W październiku 2021 roku na planie filmu "Rust" doszło do tragicznego zdarzenia z jego udziałem, a w wyniku nieszczęśliwego wypadku aktor postrzelił reżysera Joela Souzę i operatorkę Halynę Hutchins . Kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.

Trudne chwile w życiu Aleka Baldwina. Los się do niego uśmiechnął

Od tego czasu los uśmiechnął się do aktora, a jego życie prywatne ponownie wróciło na tapet. Jest to istotne tym bardziej, że Hilaria Baldwin wkrótce ogłosiła, że spodziewa się dziecka. W czerwcu pochwaliła się zdjęciem USG ich siódmej (!) pociechy i nie ukrywała, że jest podekscytowana myślą o powiększeniu rodziny. Jak ujawniła żona Baldwina, wraz z mężem oczekiwali na córkę. Dla aktora będzie to ósma pociecha, bowiem ma już dorosłą córkę Ireland ze związku z Kim Basinger.