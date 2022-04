Hilary Duff opisuje, jak minął jej lot z roczną córką: "Była tak głośno jak ZWIERZĘ W KLATCE. Wszyscy z pewnością nas NIENAWIDZILI"

Paula 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pudelkowicze, cenię Was, więc o coś zapytam... Na studiach poznałam przyjaciółkę. Naprawdę świetna dziewczyna. Przez 5 lat byłyśmy nierozłączne. Nigdy się na niej nie zawiodła. Chyba aż dotąd. Jestem z Warszawy, a studiowałam w Krakowie, po studiach wróciłam do rodzinnego miasta, a jakiś czas temu ona też tu przyjechała. Dlatego zaczęła bywać w moim domu. I chyba spodobała się mojemu młodszemu bratu, bo od razu zaczął ją podrywać. Ja myślałam, że ona jest mądrzejsza i to oleje, ale dała mu się zaprosić do kina, chociaż ją prosiłam, żeby się z nim nie zadawała. Z wielu powodów. Bo to moja przyjaciółka i nie chcę, żeby narażała naszą przyjaźń przez związek z kimś z mojej rodziny. W dodatku mój brat jest od niej młodszy o 4 lata. Nie widzę tego, pokłóciłam się z nią, powiedziałam, że nie chcę jej widzieć w moim domu. A moi rodzice ją polubili i biorą jej stronę, że nic złego mi nie zrobiła. Nikt mnie nie rozumie, że czuję się przez nią zdradzona. Sama nie wiem co o tym myśleć. Mam teraz wrażenie, że ukradła mi rodzinę i zrobiła ze mnie najgorszą. Mam mętlik w głowie...