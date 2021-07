Hilary Duff opublikowała zdjęcia z DOMOWEGO PORODU (FOTO)

ona 2 godz. temu zgłoś do moderacji 144 4 Odpowiedz

Wszystko ok , ciąża i dzieci to szczęście ale po co pokazywać to komuś innemu niż partnerowi ? Bardziej wygląda to na to jakby chciała pokazać jakie ma super ułożone włosy do porodu i jaka ma super cierpiąca minę jakby nikt o tym nie wiedział poród to najgorszy z bólu