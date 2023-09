Historia pierwszego małżeństwa Agnieszki Chylińskiej pod lupą menadżerki. "Nie przypominam sobie, by Kris jakoś nagle ZAMILKŁ"

Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Życie codzienne i praca się przenikały, jednak dbaliśmy o to, by mieć prywatność i czas dla siebie . (...) Czasami zdarzały się niewygodne sytuacje i trudno było znaleźć prywatność w miejscach publicznych, nawet za granicą, bo Agnieszka była rozpoznawalna, nie przypominam sobie jednak, żeby związek z popularną osobą wiązał się dla mnie z jakimś dyskomfortem - wspominał.

Tak pisano o pierwszym mężu Chylińskiej. Jej menadżerka zabrała głos

O tym, jak Chylińska komentowała rozstanie z ówczesnym mężem, pisano już całkiem sporo. Kilka miesięcy temu, gdy Krysiak udzielił wspomnianego wywiadu, przez media przetoczyła się fala nagłówków, w których opisano, że ten "przerwał milczenie". Okazuje się, że wieści dotarły też do menadżerki Agnieszki, Joanny Ziędalskiej-Komosińskiej , która właśnie odniosła się do tych publikacji.

"Były mąż Agnieszki Chylińskiej nagle przerywa milczenie", "Były mąż Agnieszki Chylińskiej ujawnia...". Tak mi krzyczą te nagłówki nad uchem, tak mi nowe osoby wysyłają zbulwersowane screeny i "ojojają", jakże to tak... I media pytają, co my na to?" - zaczęła.

Menadżerka Chylińskiej o jej pierwszym mężu. Co ujawniła?

W latach 90-tych to on zapraszał mnie na koncerty O.N.A., a ja mówiłam mu: "Ależ pięknie ta Agnieszka rozkwita przy Tobie, tak czuję, że to wyjątkowa dziewczyna jest". Nie znałam jej jeszcze, choć czułam. A intuicję to ja mam wyjątkową. I wiedziałam, że Kris o Adze wspomniał, bo napisał mi o tym w SMS-ie niedawno. Jedno zdanie, bo reszta to o nim - a mało jest tak wyjątkowych ludzi.