Tak dziś wygląda PIERWSZY MĄŻ Agnieszki Chylińskiej. Po latach zabrał głos i krótko podsumował małżeństwo z piosenkarką

Od 2010 roku Agnieszka Chylińska jest w związku małżeńskim z Markiem, który nie jest związany z branżą show biznesu. W przeciwieństwie do wielu innych par znanych z mediów Marek rzadko, a właściwie nigdy nie pojawia się u boku swojej żony podczas publicznych wydarzeń. Chylińska pilnie strzeże, by jej małżeństw toczyło się z dala od blasków fleszy. Wiadomo jedynie, że razem wychowują trójkę dzieci: Ryszarda, Esterę i Krystynę.

Chylińska niezwykle rzadko wspomina o swoim mężu podczas wywiadów. Najczęściej o swoim życiu opowiada, pisząc piosenki, ale i wtedy nie wszystko jest przecież jasne. Wielu ludzi zapomniało, że na początku swojej kariery Chylińska była związana z innym mężczyzną. Para nawet wzięła ślub. Tym szczęśliwcem był Krzysztof "Kris" Krysiak, który w latach 90. był związany z wytwórnią muzyczną Sony Music.

Ich małżeństwo przetrwało jedynie 16 miesięcy. W jednym z wywiadów piosenkarka mówiła z dużą czułością o swoim ówczesnym partnerze. Dzięki niemu, zmieniło się jej podejście do mężczyzn i związków. To właśnie przy Krzysztofie Chylińska po raz pierwszy otworzyła się na miłość i zrozumiała, że kobiety nie są traktowane tylko jako obiekty seksualne.

Wyglądaliśmy jak dwoje dzieciaków, które oberwały po pupie. Któregoś dnia pokłóciliśmy się o coś. Krzysztof powiedział: "Wiesz, stara, ja po prostu cię kocham". Zawsze to ja pierwsza wyznawałam miłość. A oni albo się wystraszali, albo to wykorzystywali. Kiedy więc Krzysztof pierwszy przyznał się do uczucia, trudno było mi to sobie poukładać. On był jak otulający ciało sweter - mówiła w wywiadzie dla "Vivy" pod koniec lat 90.

W tym samym wywiadzie, Chylińska podkreślała, że kocha swojego męża, jest o niego zazdrosna, a nawet zaczęła mu gotować. Wcześniej nie miała tego w zwyczaju.

Krzysztof "Kris" Krysiak, pierwszy mąż Chylińskiej wspomina: "Życie codzienne i praca się przenikały"

Agnieszka Chylińska nie wraca dziś wspomnieniami do pierwszego małżeństwa. A co o relacji sprzed lat myśli Krzysztof "Kris" Krysiak? O komentarz jakiś czas temu poprosiła go redakcja "Plejady".

Jeśli ktoś jest w związku z osobą publiczną, a nie pracuje w branży artystycznej, może to być dla niego specyficzna sytuacja lub zderzenie z zupełnie obcym światem. Natomiast ja pracowałem w show biznesie i ten świat był dla mnie czymś codziennym i normalnym. Mieliśmy z Agnieszką wielu wspólnych znajomych, obracaliśmy się w tym samym środowisku. Życie codzienne i praca się przenikały, jednak dbaliśmy o to, by mieć prywatność i czas dla siebie - powiedział.

Mimo że związek z osobą publiczną "nie był dyskomfortem", przyznał że para miała trudności ze znalezieniem prywatności nawet za granicą.

Obecnie Krysiak świadczy usługi z zakresu medycyny alternatywnej. Praktykuje terapeutyczne oddziaływanie poprzez masaż ciała, dźwięki mis tybetańskich i Reiki. Organizuje też wyprawy w góry i męskie kręgi. Na Instagramie działa jako Przewodnik Spokoju.

Czy Krysiak bardzo się zmienił od czasu małżeństwa z Chylińską?

