Historyczna chwila w polskim sporcie: 2-letni Liam Szczęsny i 4-letnia Klara Lewandowska kibicują ojcom (FOTO)

Na trwającym w Opalenicy zgrupowaniu polskiej kadry panuje iście familijna atmosfera. Do trenujących kadrowiczów dołączyły ich rodziny - i tak razem z Robertem Lewandowskim trenują jego kobiety, żona i córka, uważnie śledzone przez paparazzi.

Ale to nie koniec gwiazd w Opalenicy - na zgrupowaniu pojawiła się też rodzina Wojciecha Szczęsnego, która na co dzień mieszka we Włoszech.