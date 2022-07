Hiszpański dziennik prześwietlił MAJĄTEK Anny i Roberta Lewandowskich! "Jego dochody przekraczają 30 MILIONÓW EURO"

Teraz dla odmiany serwis "As" postanowił prześwietlić majątek Roberta Lewandowskiego. W poświęconym Polakowi artykule hiszpańscy redaktorzy na wstępie wskazują, że według "Forbesa" jego dochody przekraczają 30 milionów euro i jest on czwartym najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Przed nim w 2021 roku uplasowali się jedynie Lionel Messi , Cristiano Ronaldo i Neymar.

Foods by Ann to biznes skupiony na jedzeniu i branży fitness, którym zarządza była polska karateczka, i w którym Lewandowski ma własną ofertę produktów - wskazuje "As", następnie pisząc o agencji Stor9, którą sportowiec również założył z matką swoich dzieci i przypominając, że jest on dodatkowo udziałowcem w Protos Venture Capital - spółce inwestującej w start-upy.